Gaeta.it - Il tragico caso della 15enne di Enna: l’indagine sul suicidio e le testimonianze

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodioha colpito la comunità di, dove una giovane di 15 anni è stata trovata morta in un apparente. Ilha scosso non solo i familiari, ma anche amici e conoscenti, che si interrogano sul motivo di un gesto così drammatico. Le sorellegiovane hanno rilasciato dichiarazioni toccanti proprio durante una conferenza stampa, esprimendo il loro dolore e confusione per la morte di una ragazza che, a loro avviso, sembrava vivere una vita serena e soddisfacente.Le parole delle sorelle e il contesto familiareLe sorellevittima hanno descritto un’immagine chiaragiovane: aveva una vasta cerchia di amici, era brillante a scuola e mostrava talento nello sport. La descrizione del suo carattere è quella di una persona solare, capace di relazionarsi positivamente con gli altri, senza apparenti difficoltà sociali.