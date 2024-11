Panorama.it - Fitness Forever: “Amore e Salute” con Calcutta e Peppino di Capri

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

Napoli, nella seconda metà degli anni Settanta, è stata una straordinaria fucina artistica, grazie anche alla musica americana che animava la base Nato all'ombra del Vesuvio, che ha forgiato l'inconfondibile sound della scena jazz-funk locale, il cosiddetto Neapolitan Power, che ha avuto per protagonisti Pino Daniele, James Senese, Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Osanna, Balletto di Bronzo, The Showmen e tanti altri. Negli ultimi cinque anni stiamo assistendo a un trionfale ritorno del funk napoletano grazie alla musica fresca e pulsante di Nu Genea,, Bassolino, Pellegrino & Zodyaco, Capinera, Mystic Jungle, Rosa, Whodamanny e Parbleu. I capostipiti di questa rinascita artistica sono stati nel 2013 i(formati da Carlos Valderrama, Luigi Scialdone, Roberto Porzi, Pietro Santangelo, Massimo Imperatore, Andrea De Fazio, Nicoletta Battelli e Francesca Diletta Iavarone), che nel loro secondo album Cosmos si sono messi in luce per la singolare capacità di mettere insieme il funk, il pop raffinato di Burt Bacharach, l’italo disco, lo yacht rock anni Settanta e le colonne sonore di Piero Umiliani e Piero Piccioni in uno stile unico e riconoscibile, in cui convivono leggerezza e raffinatezza musicale.