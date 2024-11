Ilrestodelcarlino.it - Fermana, un altro ko e infortuni che pesano

A Fossombrone per laè arrivata la quarta sconfitta consecutiva lontano dal Bruno Recchioni. Un percorso esterno che non conosce segno ics, considerando che i primi due viaggi della formazione canarina avevano portato in dote sei punti, con i successi e i relativi pieni di entusiasmo in casa di Recanati e Atletico Ascoli. Da allora di acqua di sotto i ponti ne è passata e anche le dinamiche sono molto cambiate. Soprattutto ad incidere un cambio di rendimento della squadra anche alla luce dei tantiche sono andati ad incidere pesantemente anche sulla possibilità di scelta. Anche domenica oltre a Bianchimano e Karkalis ancora out, si è aggiunto il problema non da poco dei 2006. Il titolare Mavrommatis fuori per la febbre, sarebbe toccato a Granatelli (come nel match con il Chieti) ma anche lui indisponibile per un problema alla schiena.