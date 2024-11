Oasport.it - Eurolega, la Virtus Bologna regge un tempo e poi si arrende ai ritmi folli del Real Madrid

Venti minuti aaltissimi, ma alla lunga laSegafredodeversi al. La squadra di Luca Banchi si inchina ai blancos per 98-86 nella nona giornata di; a punire le V nere un terzo parziale da 27-18, emblema di una precisione al tiro avversario da applausi, con il 62,5% da due (22/35) e il 43% da tre (15/35). Cinque uomini in doppia cifra per gli spagnoli, con Mario Hezonja il migliore da 20 punti mentre Facundo Campazzo va vicino alla doppia doppia con 14 punti e 9 assist. Anche Shengelia ne mette 20, con i 18 di Cordinier e i 15 di Clyburn, ma non basta.Un inizio problematico al WiZink Center, con problemi al cronometro che frenano la partita dopo poco più di un minuto. Dopo oltre dieci minuti di orologio si riprende e ilprova subito a scappare con quattro punti di Tavares, ma lasicon Cordinier.