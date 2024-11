Formiche.net - Enac e Ita Airways lanciano la prima Safety Briefing Card in braille

A Roma, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, il convegno “Liberi di volare – Un trasporto aereo accessibile e inclusivo”, promosso dacon il sostegno della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha messo al centro dell’attenzione temi di inclusione e accessibilità per tutti i passeggeri, in particolare quelli con disabilità o mobilità ridotta. L’iniziativa è stata un’occasione preziosa per riflettere su come il mondo dei cieli possa e debba diventare un esempio di accessibilità e inclusione. Durante la giornata, numerosi rappresentanti del settore, a partire dal direttore generale di, Alessio Quaranta, hanno discusso delle nuove sfide dell’accessibilità e della sicurezza in volo. Nell’occasione è stata presentata la nuovainper non vedenti e ipovedenti, un progetto ideato dae Itae realizzato dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi.