Giornalettismo.com - E intanto si registra l’ennesimo bug del sistema Piracy Shield

Leggi l'articolo completo su Giornalettismo.com

Chi restituirà all’app SmartOne IPTV i suoi 37 giorni di blocco nell’autunno del 2024? Trenta minuti per bloccarla, 37 giorni per comprendere che la segnalazione effettuata da Dazn (e che ha avuto come effetto immediato la sospensione dell’indirizzo IP collegato all’app in questione) non era stata corretta e che, quindi, gli IP andavano ripristinati. È questopasticcio (che fa indubbiamente meno rumore rispetto a quello che si è verificato solo qualche settimana fa con il blocco di un IP riconducibile a Google Drive) che vede coinvolta Dazn in quanto segnalatrice e – più in generale – la piattaformanel suo meccanismo di funzionamento. Dopo 37 giorni, insomma, è dovuta intervenire Agcom per stabilire che non sussistevano le ragioni del blocco, anche se le sue prescrizioni potranno comunque rappresentare un durissimo colpo per il servizio fornito da SmartOne IPTV.