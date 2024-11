Ilgiorno.it - Di corsa da New York a Stoccolma: "Orgoglioso della mia bandiera"

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Sette ore e 21 minuti sofferte per i crampi da metà percorso, ma forse le più bellevita da runner di Stefano Semprini, il vigile del fuoco di Cavenago, portadell’Italia alla Maratona di New. I polpacci contratti non gli hanno impedito di tagliare il traguardo con il sorriso sulle labbra. "È stata un’esperienza indescrivibile – dice di ritorno dalla Grande Mela –. Avere un ruolo così importante non ha prezzo. Mi sono sentito". E con lui tutti i tifosi italiani incollati alla cerimonia di apertura in Central Park per non perdersi un minutoparata iniziale. "Sono 42 chilometri di saliscendi, i dolori non mi hanno dato tregua, ma ho resistito. Non potevo fare in altro modo. A spingermi avanti è stata la responsabilità che ho sentito con la nomina a rappresentare il Paese".