Iodonna.it - C'è chi cerca ossessivamente rassicurazioni mediche ma anche chi evita compulsivamente visite ed esami: sono i due volti diversi dell'ipocondria o di quello che oggi viene chiamato disturbo d'ansia da malattia. Perché succede? E, soprattutto, come uscirne? Ne abbiamo parlato con il Professor Andrea Fossati, preside della Facoltà di Psicologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele

“Non è che mi senta malato di continuo, ma quando mi ammalo penso subito che sia la volta buona”. Recita così una celebre battuta di Woody Allen, uno dei tanti personaggi famosi, noti () per la loro atavica. Ma se provare preoccupazione circa il proprio stato diè un’esperienza decisamente comune e, per certi versi, fisiologica, cosa significa invece convivere con l’ossessione di ammalarsi? Eandare in psicoterapia: 10 ottime ragioni X Il termine, ormai entrato nel linguaggio comune per indicare chi tende a preoccuparsi un po’ troppoe questioni di, affonda le sue radici nell’antichità.