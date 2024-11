Sport.quotidiano.net - Carnesecchi-Bellanova. È un’Atalanta all’italiana

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Protagonisti in nerazzurro, out in azzurro. È il paradosso dei millennials d’oro dell’Atalanta, il portiere romagnolo Marcoe il laterale milanese Raoul(e si potrebbe aggiungere anche il loro coetaneo Marco Brescianini, rientrato però da un infortunio), decisivi nell’Atalanta seconda in classifica con una striscia di sei vittorie consecutive in A e un filotto di otto vinte e due pareggiate nell’ultimo mese e mezzo. Dea che, sulla carta, dovrebbe rappresentare mezza nazionale tra qualche mese, con i rientri di Scalvini e Scamacca, e altri italiani quali Zaniolo, Brescianini e l’emergente Ruggeri, ma che in questa tornata ha portato in azzurro solo il cannoniere Retegui. Fuori a sorpresache pure Spalletti ha sempre chiamato in questo 2024, Europei inclusi, iniziato con la maglia del Torino e proseguito da fine agosto a Bergamo.