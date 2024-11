Ilrestodelcarlino.it - "Berco, ritirare i licenziamenti": "E a Roma per trattare il rilancio"

Una marcia che dai cancelli dello stabilimentoha raggiunto piazza del Popolo per lanciare un grido di allarme sulla crisi che sta investendo la metalmeccanica nel Ferrarese e in difesa del diritto al lavoro dall’ombra dei. In migliaia, ieri, hanno preso parte alla manifestazione svolta in concomitanza con lo sciopero territoriale di otto ore del settore proclamato da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm. Bandiere al vento e slogan hanno accompagnato l’iniziativa, che ha visto una grandissima partecipazione di delegazioni sindacali di diverse imprese di diversi settori produttivi della provincia e non solo, istituzioni regionali, sindaci del Ferrarese (tra loro, il primo cittadino di Ferrara Alan Fabbri), del Veneto, mondo della scuola, associazioni, cittadini e commercianti che hanno abbassato le saracinesche delle attività in segno di solidarietà.