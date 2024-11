Notizie.com - Basta gruppi WhatsApp indesiderati: il trucco per non avere più problemi

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

Esiste una semplice procedura per impedire a chiunque di poter aggiungere un utente all’interno dei: i passaggi da seguire.è divenuto uno strumento ormai indispensabile per centinaia di milioni di persone. L’app di messaggistica istantanea, lanciata per la prima volta nel 2009, è divenuta fra le applicazioni più scaricate al mondo e conta, ad oggi, 2,2 milioni di utenti attivi.: ilper nonpiù(Notizie.com)Nel corso di questi anni, sono state implementate da parte degli sviluppatori una serie di innumerevoli funzioni per rendere migliore l’esperienza degli utenti. Dalle videochiamate ai messaggi vocali, dagli Stati ai. Proprio quest’ultimi per molti sono divenuti fastidiosi per un semplice motivo: quello di essere inseriti all’interno di un gruppo indesiderato.