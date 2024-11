Ilrestodelcarlino.it - Basmakh torna dopo sei mesi . Subito decisivo con il caschetto

Seisenza poter giocare. E poi in appena 30’ Imad(foto) ha ricominciato a fare quello che gli viene meglio, assist e gol. È stato un sabato speciale quello del bomber classe ’89 della Fonda Pavullese, cheil lungo stop per infortunio è entrato nel finale della gara che i gialloneri (Seconda ’F’) stavano perdendo 1-0 in casa col Real Dragone dandola svolta:5’ ha servito l’assist per il pari di Pirani, poi ha trovato di testa con una grande torsione anche il 2-1, rimediato dal Real Dragone a 2’ dalla fine. Un 2-2 prezioso per la corsa salvezza (il Real resta a -2) dei pavullesi, ma soprattutto una liberazione per il bomber che ha giocato con uno specialeprotettivo per la testa – in stile del portiere Cech del Chelsea –lo stop dovuto a un colpoalla testa.