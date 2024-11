Spazionapoli.it - “Un errore pagato a caro prezzo”: l’Inter rimugina su un noto calciatore del Napoli!

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

In casa Inter sono emersi moltissimi dubbi dopo il match contro il. In particolare, la società è tornata a pensare ad unazzurro. Inter-non è stata una partita spettacolare, ma ha messo in mostra ottimi campioni sia da una parte che dall’altra. I protagonisti tanto attesi non hanno brillato, e basti ripensare alle due coppie d’attacco composte da Thuram-Lautaro e Lukaku-Kvaratskhelia. Al tempo stesso, però, la sfida tra le due forze del campionato italiano ha messo in mostra altri profili importanti. Infatti, in modo particolare, è emerso ancora una volta l’ottima dato difensivo del. Nella passata stagione, proprio la retroguardia è stato uno dei reparti più in difficoltà, ma poi la musica è cambiata con l’avvento di Antonio Conte. Il tecnico azzurro, fin dal suo arrivo in Campania, ha palesato alla società la necessità di acquisire un profilo esperto.