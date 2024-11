Toghe rimettono caso Albania a Corte Ue

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

18.07 La sezione immigrazione del Tribunale di Roma ha rimesso alladi Giustizia Europea ildei migranti trattenuti nel centro di permanenza per l'espulsione di Gjader, in. In tal modo il tribunale ha sospeso il provvedimento di convalida per il trattenimento riguardante sette migranti egiziani e bengalesi. "I criteri di designazione dei Paesi sicuri li decide l'Ue", sostiene il Tribunale.I cittadini bangalesi e egiziani lasceranno l'nelle prossime ore probabilmente per essere portati a Brindisi.