Digital-news.it - The Fall Guy: Ryan Gosling ed Emily Blunt Prima TV Sky - Action-Comedy on demand 4K

Leggi l'articolo completo su Digital-news.it

Arriva inTV su Sky l’originaleconed, THEGUY, in onda lunedì 11 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 su Sky Cinema),in streaming su NOW e disponibile on.Su Sky il film sarà disponibile onanche in 4K.Dal regista e vero stuntman David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2, Atomica Bionda) arriva una nuova, avvincentecon un cast stellare; una lettera d'amore agli-movie e a tutti coloro che contribuiscono a realizzarli lavorando duramente e passando spesso in secondo piano: THEGUY. Ispirato alla serie televisiva di successo degli anni '80, THEGUY vede protagonisti il candidato all'Oscar®(Barbie, La La Land, Drive) e la candidata all'Oscar®(Oppenheimer, A Quiet Place – Un posto tranquillo, Sicario), la vincitrice dell'Emmy Hannah Waddingham (Ted Lasso) e il vincitore del Golden Globe Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train).