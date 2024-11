Lanazione.it - "Sputi a chi lo aiutava. Ora siamo terrorizzate"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

"Poteva succedere a chiunque. Ricordo il sangue del mio amico sulle mie mani e sui miei vestiti". Questa è Pisa anno domini 2024. Chi parla è la diciottenne testimone oculare dell’attacco barbarico alle 23 in Piazza Dante ai danni di un coetaneo. Cosa avesse fatto di male o di provocatorio? "Passavamo in vicolo L’arancio per entrare in Piazza Dante. Ad un certo punto due persone si sono staccate dal muro. Una di queste ha dato una spallata allo zaino del mio amico colpendo anche me. Lui si è girato e gli sono arrivati due pugni in faccia. E’ caduto a terra insanguinato. Io e la mia amica non abbiamo fatto a tempo a capire quanto successo che sempre questa persona ha dato almeno altri due calci in faccia al nostro amico". Le due ragazze hanno provato a soccorrerlo. "La sua testa non stava dritta.