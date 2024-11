Unlimitednews.it - Sinner batte De Minaur al debutto alle Atp Finals

TORINO (ITALPRESS) –sul velluto per Janniknelle Atpdi Torino. Sul veloce dell’Inalpi Arena, il tennista azzurro, numero uno del mondo, ha piegato l’australiano Alex De, numero 8 del ranking Atp, col punteggio di 6-3 6-4. Nell’altra gara di questo girone A delle, Taylor Fritz ha sconfitto il russo Daniil Medvedev per 6-4 6-3. Nella sua seconda uscita di questo “Master”,(al settimo successo nelle otto sfide giocate contro De) affronterà proprio lo statunitense. Terzo ostacolo del girone per l’altoatesino infine Medvedev, oggi molto nervoso e falloso.“Ovviamente è bello che il circuito Atp finisca qui. Non c’è posto più bello per me. Quest’anno non ho giocato a Roma e mi è dispiaciuto molto. Nel 2023 sono arrivato in finale qui, vediamo come va quest’anno.