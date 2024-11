Ilgiorno.it - Salone del Mobile in Cina. Format fra arte e business

Alla fine la scommessa è stata vinta per ildelMilano. Grande affluenza di pubblico e apprezzamento per il nuovo(ieri è calato il sipario) ideato dalper il mercato cinese, a Shanghai, che ha unito il meglio del design italiano a una proposta moderna, agile, a riprova della rilevanza dell’arredo italiano in quest’area geografica e della capacità deldi mettere in dialogo mercati, culture e visioni progettuali diverse. "La presenza deldel. Milano a Shanghai come partner della West Bund Art & Design rappresenta un felice inedito. Laresta una grande opportunità per le nostre imprese: abbiamo percepito una grande voglia d’Italia e un profondo apprezzamento per la qualità dei nostri prodotti. Tante le persone che hanno pcipato alla conferenza stampa e alla serata inaugurale di The Orbit’s Orbit, esprimendo entusiasmo per un progetto che ha fatto dialogaree design con l’obiettivo di stimolare l’interesse ad allacciare nuove relazioni e contatti con le aziende che abbiamo accompagnato", ha detto Maria Porro, la presidente deldel