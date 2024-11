Lettera43.it - Omicidio Tramontano, oggi la requisitoria con la richiesta di ergastolo per Impagnatiello

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

È il giorno dellanel processo per l’di Giulia, ovvero l’atto con cui il pubblico ministero formula le proprie richieste all’organo giudicante. La pm Alessia Menegazzo e l’aggiunta Letizia Mannella, che hanno coordinato le indagini, sono pronte a chiedere l’per Alessandro, l’ex barman accusato di aver ucciso a coltellate la compagna incinta a maggio 2023. I reati di cui risponde sonovolontario pluriaggravato, interruzione non consensuale di gravidanza e occultamento di cadavere. Dopo ladelle pm, interverranno i legali dell’imputato, le avvocate Giulia Geradini e Samanta Barbaglia. La sentenza della Corte d’Assise dovrebbe arrivare nella prossima udienza prevista per lunedì 25 novembre, Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne.