Ilrestodelcarlino.it - Notte di paura a Cavezzo. Madre e figlio intossicati da monossido di carbonio

Hanno rischiato grosso sabato sera i quattro occupanti di un appartamento che si trova in una palazzina di via Galilei al civico 14 dia seguito di una intossicazione dadi. Si tratta di un’anziana signora di 77 anni, tuttora ricoverata all’ospedale di Fidenza, per disintossicarsi con la camera iperbarica, che vive insieme aldi 52 anni, la quale l’altra sera erano in casa anche con l’altrodi 44 e col nipote minorenne. Per il malfunzionamento da giorni di una caldaia due degli occupanti sono rimasti lievementee trasportati a Fidenza. "Si tratta di persone che abitano in un appartamento – fa sapere il sindaco Stefano Venturini – dove si era scollegato senza che se ne accorgessero il tubo di uscita della caldaia, come hanno accertato i Vigili del Fuoco intervenuti insieme ai soccorritori sul posto.