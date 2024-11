Love, Reason, Get even, le trame dal 13 al 15 novembre

Leggi l'articolo completo su Serietvinpillole.it

Getledal 13 al 15A partire dal 13, Get(A?k Mant?k ?ntikam), la nuova serie tv turca rom-com, sarà disponibile on demand su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Per sapere di piùGetledella settimana dal 18 al 22Getledal 13 al 15Nei primi episodi, Esra scopre che il suo ex marito Ozan Korfali è stato nominato imprenditore dell’anno per il successo della sua app. Dopo una discussione con alcuni ragazzi, Esra perde la calma e finisce in commissariato. Sarà proprio Ozan, chiamato di nascosto dalla sua amica Zeynep, a intervenire. Il loro incontro sarà un colpo di scena: Esra lo troverà cambiato, trasformato da un uomo timido e in difficoltà in un personaggio sicuro di sé.