Gamberorosso.it - Le 8 migliori cioccolaterie di Bruxelles

Capitale d’Europa, del fumetto e anche del cioccolato. Dai più famosi produttori mondiali di cioccolato, ai grandi classici, dagli chocolatiers artigianali ai produttori emergenti, ledove acquistare del buon cioccolato a, non mancano. Ecco quali sono otto tra ledella città.Le 8diThe Belgian Chocolate Makers(The Belgian Chocolate Makers)Cioccolateria certificata interamente artigianale. La maitre chocolatier italiana Elisabetta Passafaro, venuta aper gli studi e mai più ripartita, e il suo team preparano manualmente tutto ciò che vendono in questa boutique che sembra uscita da un libro di fiabe. Tutto è frutto dell’artigianalità: dalle praline ai tartufi, passando per barrette, figurine e cioccolatini.