Gamberorosso.it - La folle corsa alle pentole Le Creuset in sconto: code chilometriche, traffico bloccato e interventi della polizia

Se le lunghe, lunghissime file di persone in coda per accaparrarsi il posto migliore ad un concerto o l'ultimo prodotto tecnologico di grido fuori dai negozi non fanno più notizia, nessuno aveva finora sudato e sgomitato per una pentola in ghisa smaltata. Invece, è esattamente ciò che è successo al magazzino di Lead Andover, in Inghilterra.La svendita a metà prezzoLa storia, raccontata da Rivista Studio riguarda il celebre marchio franco-belga, i cui prodotti dai colori vivaci attraggono sempre più consumatori in tutto il mondo. Per questo, ci si aspettava un'affluenza non da poco in vistasvendita a metà prezzo di sabato scorso, 8 novembre. Le aspettative, tuttavia, sono state ampiamente superate. Forse anche troppo. Sui gruppi Facebook, diversi cittadini raccontano di essere riusciti ad entrare solodue del pomeriggio dopo essersi messi in filanovemattina.