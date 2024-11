Sport.quotidiano.net - Juve, caccia a Zirkzee: si cerca il prestito a gennaio. A giugno il riscatto di Conceicao

Torino, 11 novembre 2024 – Un mucchio selvaggio in testa alla classifica, direbbe un noto telecronista. Il pareggio tra Inter e Napoli, unito alle vittorie di, Atalanta, Lazio e Fiorentina, hanno reso la prima parte di classifica avvincente e coinvolgente. Sei squadre in due punti, segno di un campionato equilibrato e in cui i valori devono ancora scremarsi. Ad aprile è difficile che possa essere ancora così, ma per il momento pure ladi Motta è in scia, rimontando in seguito ai due pareggi di fila che avevano fatto fuggire il Napoli, poi fermato dall’Atalanta e in parte dall’Inter. La missione di Motta è questa: rimanere attaccato al treno scudetto. Poi, da, ci penserà anche il mercato con l’arrivo, probabile, di un centrale e un attaccante. Piace, ipotesiA Thiago Motta serve un centravanti che possa alternarsi a Dusan Vlahovic.