Intelligenza Artificiale senza freni inibitori | Luce la mascotte del Vaticano trasformata in un’icona porno

L’sembra davvero non avere confini né limiti. Una delle ultime frontiere dell’IA è il deepfake in chiavegrafica, cioè video e immaginifalse di personaggi famosi, ma talmente veritieri da sembrare veri. Molti i nomi eccellenti finiti in questa trappola: da Taylor Swift a Rose Villain, da Michelle Obama a Scarlett Johansson. Nella rete del deepfake ci è finito un personaggio che sembrava inattaccabile,, ladelrealizzata dal disegnatore Simone Legno, fondatore del marchio Tokidok, in occasione del Giubileo e del’Expo 2025 di Osaka in Giappone.Chi èè una pellegrina disegnata in stile manga, vestita con un impermeabile giallo, capelli blu e stivali verdi sporchi di fango. Una figura per avvicinarsi ai più giovani che, in poco tempo, è entrata prepotentemente nell’immaginario collettivo della cultura pop.