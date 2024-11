Anticipazionitv.it - Giulia Cecchettin, a un anno dalla morte Gino lancia una Fondazione

A untragica scomparsa di, 22 anni, vittima di femminicidio per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta, la famiglia della giovane ha deciso di trasformare il dolore in impegno sociale., padre di, ha annunciato la creazione della, dedicata alla figlia, con l’obiettivo di portare nelle scuole italiane un progetto di educazione all’affettività per promuovere il rispetto e la bellezza dell’amore sano. In una recente intervista,ha raccontato il difficile percorso di unsegnato da lutto e sofferenza, ma anchevolontà di diffondere i valori positivi di, una ragazza “altruista e piena di vita”.Il dolore trasformato in speranza: “Sono riuscito a non odiare”In un momento toccante,ha condiviso il percorso emotivo di questo ultimo