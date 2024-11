Cityrumors.it - Essere single costa di più: un’analisi dimostra che avere una famiglia conviene al portafoglio

Leggi l'articolo completo su Cityrumors.it

Vivere damolto di più, le ultime analisi sull’argomento hanno smentito la diceria che stare da solial“Asi risparmia!”. Non è vero. Si tratta di una convinzione che in realtà è stata ampiamente smentita dai dati. Uno studio proposto da adnkronos.it, hato che in realtà non è esattamente così come tutti pensano ma che in realtà – ed è sorprendente l’idea – chi èspende quasi il doppio di un individuo fidanzato. In Italia sono circa 8,8 milioni le persone che vivono da sole. I datino che queste si trovano ad affrontare un costo della vita superiore dell’80% rispetto a quello per ciascun membro di unacomposta in media da tre persone.di più:cheunaal– Cityrumors.