Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Certaldo, ecco la seconda vittoria. Il destro di Mearini beffa Nucci

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

CASTELNUOVO GARFAGNANA 01 CASTELNUOVO GARFAGNANA:, Ramacciotti, Lunardi, Fall, Leshi, Filippi, Casci, Cecchini, Campani, Grassi, El Hadoui. A disp.: Masini, Fruzzetti, Magera, Marzi, Belluomini, Satti, Camaiani, Tocci, Benassi. All.: Gatti.: Gasparri, Pagliai, Signorini, Borboryo, Piochi, Innocenti (80’ Lastrucci), Cito, Bettoni (70’ Pieracci), Lebbaraa, Zefi,(85’ Cenni). A disp.: Lisi, Ciappi, Vanni, Casella, Napoli, Verdiani. All.: Corsi. Arbitro: Pisaneschi di Pistoia (assistenti Pacini e Furiesi di Empoli). Rete: 55’. CASTELNUOVO GARFAGNANA – Da Perignano a Castelnuovo Garfagnana. Dopo un mese e mezzo ilinterrompe finalmente la striscia di sconfitte consecutive e centra il secondo successo stagionale, sempre in trasferta. Viola valdelsani che stavolta raccolgono quanto non gli era comunque riuscito nelle ultime uscite, dove a livello di prestazione i ragazzi di mister Marco Corsi non erano assolutamente mancati.