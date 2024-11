Tpi.it - Diletta Leotta: “A volte la bellezza può essere un limite ma ti spinge a dimostrare che non sei solo bella e basta”

: “Alapuòun”Lapuòun: lo sostiene la giornalista e conduttrice, approdata al timone de La Talpa, il reality show in onda su Canale 5.Ospite di Verissimo, la presentatrice ha infatti dichiarato: “Alapuòun, ma non sempre perché tia fare meglio cioè ache non sei solamente”., poi, ha rivelato che la mamma Ofelia è una delle sue “giudici” più severe: “Ho un rapporto bellissimo con lei che mi dà sempre tanti consigli e ha seguito appassionatamente la prima puntata de La Talpa, ho superato la prova perché ha apprezzato look, trucco e parrucco, quindi, la è andato tutto bene”.Anche il papà è ovviamente una figura di grande riferimento per la conduttrice: “Ad esempio, io ho voluto laurearmi con tutte le mie forze perché mio papà ci teneva tanto che io avessi il famoso ‘pezzo di carta’.