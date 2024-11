Ilgiorno.it - Desio, l’Arteificio cresce. Coworking per “creativi“

e vuolere ancoradi, l’innovativo progetto che negli ultimi anni è nato e si sta sviluppando all’interno dello splendido scenario di Villa Longoni, in via Grandi. Un centro generativo dove giovani professionisti, artigiani etrovano spazi di lavoro e occasioni di scambio. Un luogo aperto alla comunità locale, con proposte formative per acquisire nuove competenze e mettere in gioco il proprio talento. Nei giorni scorsi gli organizzatori hanno aperto una “call“ per inserire nuove realtà negli spazi della residenza: "Il nostro– spiegano – è aperto a professionisti del mondo artigianale o creativo, a chi ha una piccola attività locale. A chi cerca un luogo ricco di bellezza e di nuove possibilità, dove poter fare rete con altri professionisti del proprio o di altri ambiti".