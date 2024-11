Ilrestodelcarlino.it - Derby di fuoco Fosso festeggia, Fermana ko

FORSEMPRONESE 20 FORSEMPRONESE (4-4-2): Amici 6; Amerighi 6,5 (41’ st Bianchi ng), Urso 6,5, Camilloni 6, Procacci 6 (46’ st Tamburini ng); Torri 6 (23’ st Satalino 6), Conti 6, Bucchi 6,5, Pandolfi R. 6,5; Casolla 7 (40’ st Fraternali ng), Kyeremateng 6 (31’ st Broso 6). All.: Michele Fucili(4-4-2); Di Stasio 6; Cocino 6, Tafa 6, Tomassini 6, Bartoli 6; Casucci 6, Fontana 6 (15’ st Valsecchi 6), Tomassini, Carosi ng (14’ st Luzi 6); Sardo 6, Palumbo 6 (1’ st Lomangino 6). All. Dario Ruben Bolzan. Arbitro: Barbatelli di Macerata 6. Reti: 20’ pt (rig.) e 10’ st Casolla.mbrone vince ancora e lo fa con una prestazione assolutamente impeccabile di tutto il gruppo. Non altrettanto si può dire della, invece, apparsa priva di nerbo e di entusiasmo. In una parola, senza la tigna che ci vuole per sbarcare il lunario in una categoria come questa.