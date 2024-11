Ilfattoquotidiano.it - D’Alema a La7: “Crisi sinistra? Se chiedi voti per i diritti umani ma sui massacri di Gaza chiudi gli occhi, l’elettore non ti vota più”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

“In sistemi politici elettorali come il nostro, dovesempre meno gente, diventa fondamentale la capacità di mobilitare il proprio elettorato. E l’elettorato progressista è un elettorato esigente. Se tu gliun voto per la difesa deie poi, di fronte al massacro di migliaia di bambini,gli, non tipiù. Questo è un punto fondamentale”. È la frecciata di Massimo, ospite della trasmissione In altre parole (La7), al centroitaliano, al quale rimprovera una posizone tiepida sugli stermini israeliani ae sulla guerra in Ucraina.E proprio a proposito di quest’ultima, l’ex presidente del Consiglio rincara la dose, coinvolgendo anche il lassismo dell’Europa: “Io non voglio fare nessuno sconto a Putin, che sarà simpatico a Trump, ma a me no.