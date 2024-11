Corrieretoscano.it - Colpi di pistola in aria dopo il rifiuto a servire da bere del barista: 4 arresti

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

SESTO FIORENTINO – Spari in un locale ormai chiuso per farsida: quattro finiscono in manette. La notte tra sabato e domenica la Polizia ha arrestato, a Sesto Fiorentino, quattro cittadini stranieri – tre di origine marocchina e uno pakistana – di età compresa tra i 24 e i 31 anni, tutti con l’accusa di violenza privata aggravata in concorso.Le volanti del commissto cittadino insieme a quelle di via Zara, sono immediatamente intervenute in un locale viale Ariosto, a seguito della segnalazione arrivata al numero d’emergenza 112 Nue, relativa ad un colpo d’arma da fuoco sparato sul soffitto del pubblico esercizio. Sempre secondo quanto appreso, il presunto autore del gesto si sarebbe poi allontanato con altre persone. I poliziotti hanno subito fermato e circondato un’autovettura sospetta, verosimilmente in fuga.