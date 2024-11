Ilfoglio.it - "Camicie nere" e "zecche rosse". Dagli scontri a Bologna alla battaglia politica

piazza, aglicontinuano. Sabato 9 novembre, trecento esponenti della Rete dei Patrioti e di Casapound, arrivati da fuori città tutti vestiti di nero, con il tricolore e cantando l'inno nazionale, hanno sfilato in corteo contro il degrado cittadino chiedendo alle istituzioni una maggiore sicurezza. Contro di loro, tre diverse manifestazioni.mattina un sit-in dell’Anpi a cui ha partecipato anche Elly Schlein, anche in vista delle elezioni regionali della settimana prossima. A questo sit-in hanno partecipato anche la Cgil, il Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Nel pomeriggio poi sono scesi in piazza circa 1.200 antagonisti, militanti dei centri sociali, a cui si è aggiunto un piccolo corteo di circa 200 anarchici. Alcuni partecipantimanifestazione dei collettivi hanno cercato di raggiungere i neofascisti ma sono stati fermati da una decina di agenti di polizia nel parco della Montagnola: neglisono rimasti feriti lievemente tre agenti e una decina di manifestanti.