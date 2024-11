Calhanoglu | Goal e rigore sbagliato contro il Napoli

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Dopo la partitail, Hakan, centrocampista dell’Inter, ha commentato il risultato con una certa amarezza, pur riconoscendo il valore della prestazione della sua squadra. Nonostante un gol segnato e unfallito – il primo errore dal dischetto in Serie A – il giocatore ha analizzato in modo lucido la gara e le dinamiche del campionato. Vediamo nel dettaglio le sue dichiarazioni.: Il Dominio Sull’Avversario e la Sfortunaha espresso rammarico per un risultato che non rende piena giustizia alla prestazione dell’Inter. “Abbiamo dominato la partita, meritavamo di più”, ha dichiarato il centrocampista, sottolineando come la squadra abbia mantenuto illlo della gara. Tuttavia, la sfortuna ha giocato il suo ruolo, negando all’Inter una vittoria che sembrava a portata di mano.