Vicenzatoday.it - A ruotalibera

Leggi l'articolo completo su Vicenzatoday.it

Venerdì 29 novembre tutti in sella assieme per A, la critical mass di veloCittà!Ci si trova a Piazza Matteotti alle 19.00 .Come sempre, copriremo un percorso urbano che toccherà vari quartieri della città: porteremo anche lì la nostra pedalata allegra e colorata, e andremo a.