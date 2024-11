Liberoquotidiano.it - Weah e Yildiz piegano un Toro spento: Juve a -1 dal Napoli

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Il primo derby della Mole di Motta e Vanoli sorride al tecnico della, che piega i rivali con un gol per tempo, firmati da, e almeno per una notte si ritrova secondo in classifica. Un successo di forza e mai in discussione quello dei bianconeri, che permette alla Vecchia Signora di accomodarsi con serenità in poltrona davanti alla tv per vedere da spettatrice interessata il big match tra Inter e, con la consapevolezza di essere pienamente in corsa sul treno scudetto. E' crisi nera invece per il Torino, alla sesta sconfitta nelle ultime sette uscite. La resa nella stracittadina di certo è quello che fa più male, alla piazza e a tutto l'ambiente, e rappresenta il punto più basso del nuovo corso Vanoli, che dopo la partenza sprint di inizio stagione non sta riuscendo a invertire la spirale negativa di risultati.