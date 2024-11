Iodonna.it - Una serata di solidarietà, premi e testimonianze contro violenza e tumore al seno. L'evento sarà trasmesso a gennaio da Rai 2

Napoli, 8 nov. (askanews) – L’Auditorium del centro Rai di Napoli ha ospitato la registrazione tv della IX edizione dell’: “Women for Women against Violence – Camomilla Award”, una kermesse straordinaria e unica incentrata sui due principali assassini delle donne, ladi genere e ilal, che è stata presentata da Arianna Ciampoli e Beppe Convertini per la regia di Antonio Centomani e la cui messa in onda è prevista a2025 in secondasu Rai 2. Quasi sempre si parla di chi muore e non ce la fa, ma Women for Women, ideato, prodotto e organizzato da Donatella Gimigliano, Presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, che ne è anche l’autrice con Fabrizio Silvestri e Cristina Monaco, vuole dare voce alla forza delle donne che non smettono mai di combattere e che vincono ogni giorno.