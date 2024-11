Roma-Bologna contestazione all’Olimpico | striscioni e cori contro la squadra

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Pochi istanti dopo il calcio d’inizioper il match, in Curva Sud è apparso uno striscione che recitava: “Avete rotto il c***o“. Non hanno usato giri di parole i tifosi giallorossi per esprimere il proprio dissenso e contestare la, fischiata insieme a Juric. E’ stato poi lanciato il coro: “Solo la maglia, tifiamo solo la maglia“, mentre dopo il gol del vantaggio degli ospiti la Curva ha smesso di sventolare le bandiere.laSportFace.