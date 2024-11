Biccy.it - Regina Elisabetta, la frecciatina detta due giorni prima di morire

Nel luglio del 2022 Boris Johnson si è dimesso da premier e pare che la cosa sia stata presa con entusiasmo dalla. A quanto pare la sovrana non nutriva grande simpatia per il politico e scrittore inglese. Il giornalista del Sunday Times, Tim Shipman, nel suo nuovo libro Out ha rivelato che laduediavrebbe lanciato una bella stoccata all’ex premier conservatore britannico: “Almeno non mi seppellirà quell’idiota“.L’indiscrezione ha fatto il giro dei media di mezzo mondo, ma ovviamente a Buckingham Palace tutto tace. Nonostante le richieste di un commento il Palazzo non ha confermato o smentito quanto scritto nel libro di Tim Shipman.Intanto proprio Boris Johnson nella sua autobiografia fresca di pubblicazione, Unleashed, ha fatto delle rivelazioni al di fuori di ogni rispetto del protocollo reale: “Diverse persone sapevano che la sovrana non stava affatto bene.