Lanazione.it - Motociclista muore nella notte, tremendo schianto a Torrita di Siena

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

di), 10 novembre 2024 – Tragico incidente stradale ieri sera, 9 novembre, nel Senese. Poco dopo le 22 undi 69 anni è morto in seguito ai gravissimi traumi riportati in unavvenuto lungo la provinciale 326, nel comune didi. Il 69enne era diretto verso Sinalunga. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori del 118 con l’auto medica di Nottola e la Pubblica Assistenza di, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.