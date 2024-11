Ilfattoquotidiano.it - Medio Oriente, media: “Il capo dello staff di Netanyahu ha ricattato un ufficiale dell’Idf”. Aperta un’inchiesta

Terremoto all’internodel premier israeliano Benjamin. Ildel suo, Tzachi Braverman, secondo quanto riferito dailocali, è stato infatti accusato di averun altoper ottenere l’accesso ai verbali delle riunioni dell’inizio della guerra e alterarli.Per il presunto ricatto è stata ancheche si concentra sulle possibili modifiche apportate ai verbali delle riunioni che si sono tenute trae il suo ex segretario militare. Braverman avrebbe anche raccolto video sensibili delle telecamere di sicurezza dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant e dell’delle Idf, presumibilmente per minacciare l’.Secondo il rapporto fatto dal generale Avi Gil, ex segretario militare del premier, al procuratore generale Gali Baharav-Miara, l’ufficio del primo ministro avrebbe cercato di modificare diversi verbali delle riunioni.