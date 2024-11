Oasport.it - LIVE Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile in DIRETTA: il derby lombardo promette scintille

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per la settima giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di. Atmosfera alle stelle quella che si preannuncia quest’oggi all’Allianz Cloud diper iltra le due compagini lombarde, alla caccia entrambe della quarta vittoria consecutiva in campionato.La Verovuole provare a rimanere in scia il quanto più possibile a Conegliano. Le ragazze di Stefano Lavarini, sebbene abbiano effettivamente conquistato tre vittorie consecutive nelle ultime tre giornate, hanno sofferto particolarmente, visti i successi arrivati al tie-break con Cuneo e Firenze e la vittoria in quattro set con Perugia, non esattamente delle corazzate.