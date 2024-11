Inter-news.it - LIVE Inter-Napoli 0-1: vantaggio di McTominay, azzurri avanti

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

è il match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida gliallenati da Antonio Conte. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.0-1 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE27? L’reagisce subito alzando il baricentro e schiacciando ilnella sua metà campo. Il gol non sembra aver colpito psicologicamente la squadra.Ilpassa incon la rete sottoporta di, che si inserisce su corner e sfrutta una mancata copertura di Dumfries.23? GOL DEL: HA SEGNATO.20? INSIDIOSO! Conclusione insidiosissima di Barella, che calcia al volo improvvisamente. Il pallone esce non di tanto.