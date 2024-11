Le formazioni rivelate prima dell’intrigante incontro ad Anfield

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-09 21:19:46 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Il Liverpool cerca di continuare il suo buon inizio di stagione quando accoglie l’Aston Villa adcon i Reds che cercano di mantenere il primo posto in classifica.Il Villa, invece, spera in un risultato positivo per chiudere una serie di tre sconfitte consecutive in tutte le competizioni.Si preannuncia unintrigante tra due delle squadre più entusiasmanti del campionato. per vedere come si allineano le due parti.Forza voi Reds #LIVAVL—Liverpool FC (@LFC) 9 novembre 2024La formazione del LiverpoolSlot apporta solo due cambi rispetto alla squadra che martedì ha battuto il Bayer Leverkusen in Champions League.Andy Robertson torna in campo, al posto di Kostas Tsimikas, titolare nelle ultime due partite dei Reds.