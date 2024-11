Iodonna.it - L'autore ha percorso la Russia per 6000 chilometri per scoprire la vera anima di questo Paese e soprattutto la psicologia del suo popolo

Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato)Viaggiare è stato il sogno della mia generazione. Uscire dal guscio e andare ain prima persona i Paesi che leggevamo nei libri o ascoltavamo nelle canzoni era quasi un imperativo categorico, e più lo facevamo in maniera alternativa, fuori dalle rotte benedette dal turismo, e meglio era.Per conosceremente bisogna immergersi nella realtà, percorrere passo passo i luoghi e mischiarsi con le persone che li abitano, rischiando disavventure fuori programma che si trasformano spesso nella parte più emozionante del viaggio. Forse per la percezione che si ha della giovinezza quando si è ormai grandi, ho l’impressione che il mondo all’epoca ci fosse amico e non aspettasse altro che una folla di ragazzi arrivasse a scoprirlo.