Ilnapolista.it - Inter-Napoli, Mariani concede un rigore generoso per i nerazzurri. Calhanoglu lo sbaglia

71esimo della sfida al vertice tra, contatto in area tra Anguissa e Dumfries,decreta ilper i. In diretta su Dazn l’ex arbitro Marelli commenta:«Contatto piuttosto leggero, però una volta che viene fischiato un calcio didel genere non viene revocato perché l’intensità non può essere oggetto di revoca da parte del Var»Leggi anche:1-1, palo disu calcio di(LIVE)Çalhano?lu dal dischetto prende il palo. Primoto in carriera per luiL'articolounper iloilsta.