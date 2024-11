Ilgiorno.it - Imprese lombarde in difficoltà, crescono le liquidazioni: un’azienda in più al giorno chiamata a ripianare i debiti

Milano, 10 dicembre 2024 – Erano 1.107 un anno fa. Sono 1.291 quest’anno. A parità di trimestri, nel 2024 legiudiziali sono aumentate: 184 in più in Lombardia a fine settembre. Il secondo e il terzo trimestre hanno contribuito a incrementare una distanza che a fine marzo si limitava a 4 casi (386 nel 2023, 390 nel 2024). Tra aprile e giugno il divario è salito: 500 nel 2024, 405 nel 2023. Un trend che si è consolidato nel periodo estivo: 401 contro 316. Rispetto a un anno fa il ritmo è di circa una liquidazione in più al(considerando le giornate lavorative). Non una buona notizia, dato che la liquidazione giudiziale ha di fatto sostituito nel “Codice della crisi d’“ i fallimenti per tentare di dare un futuro alle attività (dopo aver risanato i). “Sono due i trend che caratterizzano i primi nove mesi del 2024 – analizza Marco Preti, amministratore di Cribis, società del gruppo Crif specializzata nel fornire informazioni, soluzioni e consulenza alle–.