Ieri in Campania: tragedia nel Sannio, donna suicida giù dal ponte

Le notizie principali indi, sabato 9 novembre 2024. Avellino – Un coltello a serramanico con una lama di venti centimetri e un telefonino sono stati sequestrati nel carcere di Avellino a due detenuti reclusi nel reparto a "trattamento avanzato" nel corso di una perquisizione ordinaria nelle celle. (LEGGI QUI)Benevento – Aveva fatto perdere le sue tracce nel primo pomeriggio odierno, dopo essersi recata in un supermercato a fare la spesa. L'allarme della famiglia ha fatto scattare subito le ricerche. La prima ad essere ritrovata è stata l'auto, una Mercedes Classe A, lasciata presso il parcheggio del campo sportivo di Sant'Agata dei Goti. Da lì a poche ore la tragica scoperta, Nunzia, 44 anni di Airola, si èta. (LEGGI QUI)Caserta – La sentenza della Corte di Cassazione che, respingendo il ricorso della Procura, ha confermato la riammissione in servizio di 23 agenti della Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, sospesi a seguito dei fatti dell'aprile del 2020, è una buona notizia per la piena legittimazione del Corpo di Polizia Penitenziaria che continua a subire da anni troppi attacchi palesi ed occulti.