Inter-news.it - Highlights Serie A | Atalanta-Udinese 2-1: Bellanova è un fattore!

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

, partita delle 12.30 della dodicesima giornata diA, è finita 2-1 per la Dea. Vittoria in rimonta per gli orobici, con protagonista l’ex Inter Raoul. Di seguito il video con i gol e glidella partita che si è giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.RIMONTA –è una partita equilibrata e interessante al Gewiss Stadium. L’attacca e produce tante occasioni da gol. I ruoli si invertono, rispetto a quanto visto nelle ultime apparizioni stagionali delle due squadre, con i friulani che sprecano subito due importanti opportunità al 6? e all’8?. La prima con Martín Payero, che sbaglia lo stop che gli avrebbe consentito di presentarsi a tu per tu con Marco Carnesecchi. La seconda con Keinan Davies, il cui tiro da distanza ravvicinata viene respinto dal portiere Viola.